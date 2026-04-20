Kahramanmaraş'ta okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden 1'i daha taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan üzücü olayda yaralanan öğrencilerimizden biri daha bu akşam saatlerinde taburcu edilmiştir. Şu anda 5 öğrencimizin tedavisi devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı