Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi

Kahramanmaraş'ta bir okula gerçekleştirilen saldırı sebebiyle, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 2 gün eğitim ve öğretime ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle, Kahramanmaraş genelinde 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dahil) eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, belirtilen tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var