Saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci, silahlı saldırıda bulunarak 9 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırganın sınıfta arkadaşlarıyla çektiği görüntüler de ortaya çıktı.
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü. - KAHRAMANMARAŞ