Saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor. Öğrenciler başka okullara nakledilecek.

Kahramanmaraş Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü okul saldırısının ardından Ayser Çalık Ortaokulu kapatılacak. Öğrenciler ise çevredeki farklı okullara nakledilecek. - KAHRAMANMARAŞ

