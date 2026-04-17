Saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Öğrenciler, çevredeki okullara yerleştirilecek.
Kahramanmaraş Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü okul saldırısının ardından Ayser Çalık Ortaokulu kapatılacak. Öğrenciler ise çevredeki farklı okullara nakledilecek. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı