Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonunda 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 200 captagon hap, 594,57 gram metamfetamin, 116,96 gram bonzai, 20,36 gram bonzai hammaddesi AMG, 77,69 gram skunk, 50 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 10 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı