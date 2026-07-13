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Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında 22-29 Haziran 2026 ile 9-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen beş ayrı operasyonda çok sayıda adrese yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 131,48 gram metamfetamin, 81,50 gram esrar, 20,38 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 50 kök Hint keneviri, 1 termometre, 3 bidon tarım ilacı ile 1 alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla bağlantılı 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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