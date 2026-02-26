Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gerçekleştirilen çalışmada 38,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise 0,77 gram metamfetamin, 16,90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 payp, 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
