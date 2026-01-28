Haberler

Kahramanmaraş'ta mutfakta patlama: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta mutfakta patlama: 1 yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir evin mutfağında meydana gelen patlamada 1 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği düşünülüyor, incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir evin mutfağında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın ikinci katkındaki dairesinde meydana geldi. Evin mutfağında meydana gelen patlama üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu evdeki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamada evde hasar oluşurken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde patlama sonrası evin balkonundan aşağı düşen parçalar olduğu ve çevredeki bir otomobile zarar verdiği görüldü. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
