Kahramanmaraş'ta Muhtar, 79 Yaşındaki Adamı Öldürmekten Müebbet Hapis Cezası Aldı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 79 yaşındaki Mehmet Ali Karakoç'u öldüren muhtar M.Ç., kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen olayda 79 yaşındaki şahsı öldürdüğü ortaya çıkan muhtara müebbet, konut dokunulmazlığını ihlalden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Ekinözü ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda, 79 yaşındaki Mehmet Ali Karakoç, yalnız yaşadığı konteyner evde ölü bulunmuştu. Karakoç'ın vücudunda kesici alet izlerine rastlanması üzerine olayın cinayet olduğu belirlendi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, olay günü Karakoç'un evine giren kişinin mahalle muhtarı M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhtar hakkında Elbistan Adliyesinde dava açıldı. Ağır cezadaki yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti, M.Ç.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KAHRAMANMARAŞ

