Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.K., idaresindeki motosikletle seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin savrulmasıyla sürücünün takla atma anları yer aldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ