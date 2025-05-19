Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü O.K. ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.K., idaresindeki motosikletle seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin savrulmasıyla sürücünün takla atma anları yer aldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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