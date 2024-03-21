Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun Edebiyat Tünellerinde meydana geldi. 46 AHB 776 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Veli Aydoğan (29), Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ