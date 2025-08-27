Kahramanmaraş'ta motokurye saldırganları yakalandı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde motokuryeye trafikte saldıran 2 kişi yakalandı.

İKİ KARDEŞTEN MOTOSİKLETLİ KURYEYE DARP

Edinilen bilgiye göre; 25 Ağustos 2025 günü saat 12.40 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen A.G. (23) veH.G. (29), isimli kardeşler motosikletli kurye M.E.K. (20)'yi darp etti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananların cep telefonu kamerasıyla görüntülenip gündem olmasıyla birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede A.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, H.G. tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.