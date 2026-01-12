Haberler

Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın

Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın
Kahramanmaraş'ta ahşap bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

  • Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde ahşap bir metruk evde yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekiplerince çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
  • Yangında can kaybı yaşanmadı ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta metruk bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürece kontrol altına alındı.

METRUK EVDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap bir metruk evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

