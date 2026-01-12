Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın
Kahramanmaraş'ta metruk bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürece kontrol altına alındı.
METRUK EVDE YANGIN ÇIKTI
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap bir metruk evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer