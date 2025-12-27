Haberler

Kahramanmaraş'ta metruk ev çöktü

Kahramanmaraş'ta metruk ev çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir metruk evin bir kısmı çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralı olmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta metruk evin bir kısmı çöktü. İtfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. Metruk evin bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak gerekli incelemeleri yaptı. İlk belirlemelere göre olayda yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekipler, metruk evin çevresinde gerekli tedbirleri alarak yıkım sürecine ilişkin çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme