Kahramanmaraş'ta Market Saldırıları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Market Saldırıları Devam Ediyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde daha önce iki kez saldırıya uğrayan bir markete bu kez tabancayla ateş açıldı. Şüphelilerin o anları kaydetmesi dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde daha önce iki kez saldırı düzenlenen markete bu kez tabancayla ateş açılırken, saldırganların o anları görüntüye çektikleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Ekim gecesi Göksun ilçesindeki bir marketin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, marketin önüne gelen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı. O anları da kaydeden şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda şüphelilerin marketin görüntüsünü çektiği ardından da tabanca ile ateş açarak araçla gittiği yer aldı.

Olayların ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken, emniyet güçlerinin soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü öğrenildi.

Aynı markete daha önce 2 kez saldırı olmuştu

Öte yandan, aynı markete 23 Eylül ile 16 Ekim tarihlerinde iki saldırı düzenlenmişti. 23 Eylül'de meydana gelen olayda ses bombası olduğu ileri sürülen patlayıcı madde atılmış, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsı tespit etmiş, 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

16 Ekim'de meydana gelen ikinci saldırı da ise uzun namlulu silahla markete ateş açılmıştı. 16 Ekim'de olayla ilgili soruşturma sürerken 24 Ekim'de tekrar saldırı olması dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
