Kahramanmaraş'ta Market Önünde Patlayıcı Paniği
Göksun ilçesinde bir marketin önünde ses fişeği atan bir şahıs, paniğe sebep oldu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen olayda bir marketin önünde patlayıcı paniği yaşandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesindeki bir marketin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir şahısın market önünde ses fişeği attığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, şahsı yakalama çalışmaları da başlatıldı.

Öte yandan, market önündeki olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın market önünde dolaştığı ve etrafı gözetler gibi hareket ettiği, ses fişeğinin patlamasıyla kaçtığı anlar yer aldı

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, markette maddi hasar oluştuğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

