Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan 2 liseli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 lise öğrencisi, bazı kız öğrencilerin sosyal medyadan aldıkları görüntülerini yapay zekayla müstehcen görüntülere dönüştürdüğü ortaya çıkınca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda 2 lise öğrencisi şüphelinin, 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğünü ve bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin B.B.Y. (16) ile E.Y. (15) olduğu belirlenerek, ikisi de gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zeka ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi. Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapay zekanın geldiği tehlikeli boyut gözler önüne serildi. Yetkililer aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. - KAHRAMANMARAŞ