Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nda 323 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nda 323 Kişi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta kurbanlık keserken yaralanan 323 kişi hastaneye başvurdu. En çok yaralanmalar el, bacak ve kasık bölgelerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta kurbanlık keserken yaralanan 323 kişi hastaneye başvurdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta kurban kesenler kendilerini yaraladı. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, bayramın birinci ve ikinci gününde toplam 323 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servislere başvurdu. En çok yaralanma ise el, bacak ve kasık bölgelerinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralananların hastanede yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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