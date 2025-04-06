Kahramanmaraş'ta korkutan ev yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir ikamette çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.