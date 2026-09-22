Haberler

Kahramanmaraş'ta köprü altındaki çamurlu alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta köprü altındaki çamurlu alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki İmran Kılınç Köprüsü altında çamurlu alanda mahsur kalan kişi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta köprü altındaki çamurluk alanda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki İmran Kılınç Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaşlı bir vatandaş, köprü altındaki çamurlu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavisi için hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

Geceye damga vuran görüntüler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
Tek bir taya 8 milyon 750 bin lira! Veliefendi'deki ihalede 13 elit tay 51,6 milyon liraya satıldı

Bir taya 8 milyon 750 bin lira verdiler! İşte o tayın adı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler

BM'de tarihi mesajlar! O sözleri salonda alkış tufanı kopardı

BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti

BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş! Salonu terk ettiler
Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada

İki kadının hırsızlık anı kamerada! Tam 325 bin lira
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kabusu! Yıkım bitişik apartmanın duvarlarını indirdi, çocuk 5 dakikayla kurtuldu

Yatağı çekince duvar yoktu! Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık
Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı

Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı