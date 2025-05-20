Kahramanmaraş'ta Köpeği Motosiklete Bağlayarak Sürükleyen Şahıslara İşlem Başlatıldı

Kahramanmaraş'ta telef olduğu ileri sürülen bir köpeğin motosiklete bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken olayın ardından motosiklet üzerindeki 2 şahsın belirlendiği, haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 şahıs, ölü olduğu düşünülen bir köpeği motosikletin arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Olay anı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin olayla ilgili adli işlem başlattığı bildirildi.

Valilik, olaya karışan şahısların tespit edildiğini, haklarında ise adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ