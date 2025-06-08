Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor ve konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Afşin ilçesindeki konteyner kentte çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası konteynerlerde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa