Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta bir şantiye alanında çıkan konteyner yangını, itfaiye ekipleri tarafından diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki konteynerlerde çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa