Kahramanmaraş'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 19 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 19 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 19 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 24 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde toplam 25 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 100,9 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili, yakalanan 24 şüpheliden; O.B (28), E.E (46), R.K (29), E.B(33), F.A (28), G.K. (48), M.Ç (40), M.K (31), Ş.K (44), U.Ç (34), S.A (33), F.Ş (40), B.K (32), E.G (30), M.T.S.C (34), T.Y (40), C.T (31), M.K.A (21) ile H.B (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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