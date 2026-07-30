Haberler

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk sağ bulundu

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk sağ bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk sağ olarak bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, dün saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu bildirildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri ile Kahramanmaraş Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (KADOSAK) ve gönüllüler katıldı. Bölgede dron destekli arazi taraması gerçekleştirilirken, ekipler kayıp çocuğa ulaşabilmek için koordineli şekilde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuk gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Olay yerinde ilk sağlık kontrolü yapılan çocuk, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti
Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma! Bahaneye bakın