Kahramanmaraş'ta Kayıp 72 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta Kayıp 72 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu
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Kahramanmaraş'ta, halk otobüsüne binen ve bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Raziye Ceyhan, arama çalışmaları sonucunda zeytinlikte hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Ceyhan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta iki gün önce halk otobüsüne binen 72 yaşındaki Raziye Ceyhan'dan bir daha haber alınamadı. Otobüsten indiği belirlenen Ceyhan'ın kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Kendini ifade etmekte güçlük çektiği belirtilen yaşlı kadın için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yaşalı kadın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi kırsalındaki zeytinlikte gece saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceyhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede herhangi bir dış müdahale izine rastlanmayan Ceyhan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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