Kahramanmaraş'ta Kayıp 72 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta iki gün önce halk otobüsüne binen 72 yaşındaki Raziye Ceyhan'dan bir daha haber alınamadı. Otobüsten indiği belirlenen Ceyhan'ın kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Kendini ifade etmekte güçlük çektiği belirtilen yaşlı kadın için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yaşalı kadın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi kırsalındaki zeytinlikte gece saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceyhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede herhangi bir dış müdahale izine rastlanmayan Ceyhan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ