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Kahramanmaraş'ta Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ta Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
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Kahramanmaraş'ta bir ay önce kaybolan 85 yaşındaki Duran Maniş'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu günden beri süren aramaları sonuçlandırdı.

Kahramanmaraş'ta evinden ayrılan ve kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni, 1 ay sonra sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Duran Maniş, yaklaşık 1 ay önce evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma arama kurtarma, köy korucuları, AFAD ekipleri sevk edildi. Gönüllü arama kurtarma ekiplerince yapılan arama sonucu yaşlı adamın cansız bedeni Maksutuşağı Mahallesi mevkisindeki boş bir sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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