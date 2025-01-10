Kahramanmaraş'ta Kayalıklardan Düşen Adamın Cenazesi Bulundu
Andırın ilçesinde kayalıklardan 400 metre aşağı düşen 43 yaşındaki İdris Kazanpınar'ın cenazesine ulaşıldı. Olayın ardından AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışmaları yürüttü.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan 400 metre aşağı düşen şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı mevkiinde dün kayalıklardan yaklaşık 400 metre aşağı düşen 43 yaşındaki İdris Kazanpınar'ın cenazesine ulaşıldı. Cenaze AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden tahliye edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa