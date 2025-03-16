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Kahramanmaraş'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Elbistan ilçesi Evcihüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen seyir halindeki Toyota ve Opel marka iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı S.Y'yi (21) sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan iki otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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