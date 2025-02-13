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Kahramanmaraş'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü

Kahramanmaraş'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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