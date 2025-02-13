Kahramanmaraş'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ