Kahramanmaraş'ta Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldü

Kahramanmaraş'ta eşi tarafından av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül hayatını kaybetti. Şüpheli olarak İsmail Yenigül gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta eşi İsmail Yenigül (45) tarafından av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül (41), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İsmail-Fatma Yenigül çiftinin evinden silah sesi gelince, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak İsmail Yenigül'ü gözaltına aldı. İfadesinde, eşini kaza sonucu vurduğunu belirten İsmail Yenigül, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.