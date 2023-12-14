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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elbistan İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaelbistan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 8 gram esrar, 2 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elbistan İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaelbistan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobilde bulunan M.B. (25), M.G. (20), H.C. (25) ve D.Ç. (27) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 8 gram esrar, 2 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 kurusıkıdan bozma 7.65 mm çapında fişek ile çalışan ruhsatsız tabanca, 3 tabanca mermisi ve 1 şarjör ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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