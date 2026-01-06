Haberler

Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla, kaçakçılık, sahte içki ve ruhsatsız silah bulundurma suçları kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 28 sikke, 1 tabanca ve 32 litre kaçak sahte alkollü içki de bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık, sahte içki ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 28 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 32 litre kaçak sahte alkollü içki, 36 litre etil alkol ve 1 adet alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe saydılar, sonuç ağır oldu