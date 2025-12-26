Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin atıklarının bulunduğu alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yanıcı maddelerin tutuşması ile büyüyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın iş yerinde maddi hasara neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ