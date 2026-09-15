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Kahramanmaraş’ta iş yerinde şüpheli ölüm

Kahramanmaraş’ta iş yerinde şüpheli ölüm
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan esnaf, iş yerinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan esnaf, iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Çarşı'da şarküteri işleten S.K.'nin komşusu, iş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren esnaf, S.K.'yi hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Göğüs bölgesinden silahla vurulduğu öğrenilen S.K.'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. S.K.'nin kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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