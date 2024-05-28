Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde meydana gelen kazada, iş makinesi operatörü Mustafa Nergiz'in kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada operatör, kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Baydemirli Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Nergiz'in hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ