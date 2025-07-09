Kahramanmaraş'ta İş Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta İş Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bir binanın dış cephe tadilatı sırasında 4. kattaki iskele kırıldı. Olayda iki işçi hayatını kaybederken, bir işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binanın dış cephe tadilatı sırasında 4. kattaki iskelenin kırılması sonucu meydana gelen olayda işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir binanın dış cephe yenileme çalışmaları başlatıldı. Binanın 4. katında çalışan 3 işçinin bulunduğu iskele kırıldı. İskelenin kırılmasıyla 3 işçide yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerden 52 Bilal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İrfan K. ile Yunus A. (58) ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen yaralılardan Yunus A.'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Bilal K'nin naaşıda hastane morguna gönderildi.

Ekipler bölgede inceleme yaparken iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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