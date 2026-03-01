Haberler

Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldürmekten hakkında yakalama kararı bulunan A.D.B., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın ardından firar eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldürmek suçundan hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Olay, 8 Haziran 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.B. ile komşusu Mikdat Gökçe arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.B. silahla ateş açtığı Mikdat Gökçe'yi yaralarken, olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan ve şüpheliye ait çiftlikte işçi olarak çalışan Ergün Tilki de açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mikdat Gökçe ise 35 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından şüpheli kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu firarinin İstanbul'da saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese 1 Mart günü saat 04.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan A.D.B., aynı gün havayolu ile Kahramanmaraş'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

