Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun ilçesi Kurtuluş mahallesi Kireç Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı. Kazada iki yaralı itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir diğer kaza ise Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

