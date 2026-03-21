Kahramanmaraş'ta iki ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında seyir halindeki otomobil sürücüsü, yola düşen bir malzemeyi almak isteyen yayayı fark ederek aracını yavaşlattı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç duramayarak öndeki araca çarptı.

Kazada yola inen yaya ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir diğer kaza ise, Afşin ilçesi Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Tek taraflı meydana gelen trafik kazasında yaralı 2 kişi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

