Kahramanmaraş'ta iki ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 20-21 Kasım'da Mercimektepe ve Piri Reis mahallelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin yürütülen çalışmada iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta iki motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 20-21 Kasım tarihlerinde Mercimektepe ve Piri Reis mahallelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen Y.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı