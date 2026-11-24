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Kahramanmaraş'ta iki motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 20-21 Kasım tarihlerinde Mercimektepe ve Piri Reis mahallelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen Y.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı