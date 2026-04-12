Kahramanmaraş'ta ikamette yangın
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ikamet yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi ve evde maddi hasar oluştu.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki müstakil bir evde çıktı. Elektrik aksamdan çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı