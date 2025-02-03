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Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hafif yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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