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Kahramanmaraş'ta ikamet yangını: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta ikamet yangını: 3 ölü
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre engelli 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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