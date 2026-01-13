17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan A.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin yeri belirlendi. Hükümlü gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan A.D., cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa