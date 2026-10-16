Haberler

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan B.U. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''Çok üzgünüm'' diyerek aralarındaki konuşmayı duyurdu
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...