Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, aranan iki hükümlüyü yakaladı. Yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplamda 14'er yıl hapis cezası bulunan H.Y. ve S.M., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda yağma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.Y. ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.M. yakalandı.
İşlemleri tamamlanan iki hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı