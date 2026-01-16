Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan 4 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan dört hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta haklarında hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan V.K., 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.K., 'hırsızlık' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan A.A. ile 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan F.Y. yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

