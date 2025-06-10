Kahramanmaraş'ta Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Salim Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meslesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taşlı sopalı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada yaralanan 2 kişi, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi

Savaşın en büyük saldırılarından biri! Putin, Kiev'e bomba yağdırdı
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.