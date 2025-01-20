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Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldırı: Şüpheli Yeniden Gözaltında

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Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen bir genç kıza yumruk atan Y.E.Y., yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Olay sonrası genç kız hastaneye kaldırıldı ve şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk atan saldırgan tekrar gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli tekrardan gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldırı: Şüpheli Yeniden Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇİFTÇİOĞLU - 3.Sayfa
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