Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldırı: Şüpheli Yeniden Gözaltında

Kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk atan saldırgan tekrar gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli tekrardan gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.